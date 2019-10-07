На юриста из Краснодара завели дело из-за репоста видео с логотипом "Открытой России"

В Краснодаре возбуждено административное дело в отношении юриста Юлии Федотовой из-за репоста видеозаписи, где был виден логотип «Открытой России», передает «Интерфакс».

Дело возбуждено по ст. 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией). Поводом стал репост видеозаписи поэтического вечера «Открытая капуста», в котором виден логотип. По словам Федотовой, на том видео записано выступление краснодарского поэта Максима Дроздова, была приложена ссылка на заблокированный сайт.

«Суть в том, что из-за за репоста того же видео протокол по ст. 20.33 КоАП составлялся и на самого поэта Дроздова, но в мае 2019 мировой суд прекратил это дело за истечением срока давности», – пояснила Федотова. Дата заседания мирового суда пока не назначена.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения.

Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали, нескольких активистов привлекли к уголовной ответственности. Из-за дела первой фигурантки такого дела Анастасии Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация.