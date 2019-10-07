Резник покинет пост председателя комиссии по культуре ЗакСа

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник 7 октября написал заявление с просьбой освободить его от должности председателя парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Он мотивировал свое решение принципиальными расхождениями своих взглядов на деятельность председателя комиссии с позицией, которую озвучил 2 октября спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

- Это добровольное решение. Мне кажется, оно вполне естественное. Прозвучал публичный ультиматум. Можно, конечно, делать вид, что ничего не было, но если я сторонник логичного поведения в политике, то и здесь надо быть принципиальным. Требуя принципиальности от других, надо и самим ее проявлять, - прокомментировал ЗАКС.Ру Резник.

Депутат добавил, что останется членом комиссии.

Напомним, Макаров в ходе заседания петербургского парламента поставил в вину Резнику выступление на московском митинге в поддержку политических заключенных, в котором также участвовал Алексей Навальный.

- Не может председатель комиссии по культуре зажигать вместе с Навальным, - заявил Макаров.

Также председатель петербургского парламента раскритиковал других оппозиционеров. В частности, назвал незаконным предвыборный лозунг экс-кандидатки в губернаторы Надежды Тихоновой о борьбе с монополией партии власти.

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