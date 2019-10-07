Тувинские юнармейцы поздравили Путина, выстроившись в сердце

Руководитель республики Тыва Шолбан Кара-оол опубликовал на своей странице "ВКонтакте" поздравление местных детей-юнармейцев, адресованное президенту Владимиру Путину, который сегодня отмечает свой 67-й день рождения.

В ролике порядка 200 юных жителей республики выстроились в ряды, образуя фразу "Путин [фигура сердца] Тыва". Многие дружно кричат при этом "С днем рождения!", стоя на одном колене.

По словам пресс-секретаря главы республики Долаана Салчак, которые приводит РИА "Новости, ребята подготовили обращение к президенту по собственной инициативе.

Ранее сегодня хоккеист Александр Овечкин пожелал Путину как можно дольше "оставаться у руля", вдохновляя россиян на новые свершения.