Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

7 октября, 16:10

Тувинские юнармейцы поздравили Путина, выстроившись в сердце

фото ЗакС политика Тувинские юнармейцы поздравили Путина, выстроившись в сердце

Руководитель республики Тыва Шолбан Кара-оол опубликовал на своей странице "ВКонтакте" поздравление местных детей-юнармейцев, адресованное президенту Владимиру Путину, который сегодня отмечает свой 67-й день рождения.

В ролике порядка 200 юных жителей республики выстроились в ряды, образуя фразу "Путин [фигура сердца] Тыва". Многие дружно кричат при этом "С днем рождения!", стоя на одном колене.

По словам пресс-секретаря главы республики Долаана Салчак, которые приводит РИА "Новости, ребята подготовили обращение к президенту по собственной инициативе.

Ранее сегодня хоккеист Александр Овечкин пожелал Путину как можно дольше "оставаться у руля", вдохновляя россиян на новые свершения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


7 октября, 20:25    
20:01 Ты подавишься грибом, который съел Владимир Владимирович.

7 октября, 20:01    
Первородная фамилия этой дамы очень говорящая - МАЗЕПА. Род предателей России. Собаке - собачья смерть. Жаль, что очень быстрая. За гадости и мерзости, за клевету и ложь  на Родину должна бы помучиться. "Золотые" банковские карты и наличку немеряно честные люди в сумочке для подкупа нужных господ не носят. Её последователи такие же продажные "порядочные" твари.

7 октября, 16:21    
Ровно 13 лет со дня убийства Политковской. Это единственная дата, которую сегодня может поминать порядочный человек.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
7 октября, 23:44 Муниципал: Принуждение к миру в МО “Смольнинское”

7 октября, 20:55 СМИ: Горсуд получил дело о разглашении гостайны полицейским в WhatsApp

7 октября, 20:34 Путин повысил зарплаты себе, Медведеву, главам силовых ведомств и другим руководителям   2

7 октября, 20:19 Задержанных у Мосгорсуда экс-фигурантов «московского дела» отпустили из отдела полиции

7 октября, 19:53 У Соловецкого камня вспоминают Анну Политковскую в окружении полиции   2

7 октября, 19:07 Росгвардия не увидела нарушений в действиях бойцов ОМОНа, задержавших Павла Устинова   1

7 октября, 18:36 Муниципал: Суд отложил рассмотрение исков экс-кандидатов к УИКам "Екатерингофского"

7 октября, 18:34 Улице в центре Цхинвала присвоили имя Путина   4

7 октября, 18:15 Смольный хочет отсудить у строителей "Газпром Арены" почти 9 млрд рублей

7 октября, 18:07 Муниципал: "Яблоко" заблокировало выборы главы МО "Смольнинское"   2

7 октября, 17:47 Беглов от лица петербуржцев поздравил "мудрого политика" Путина с 67-летием   3

7 октября, 17:22 СК не стал проверять полицейских, из-за которых двухлетняя дочь Азара осталась в квартире одна   1

7 октября, 16:55 Стилиста Сергея Зверева грозятся поставить на учет в полиции   3

7 октября, 16:21 Мосгорсуд отказался изменить приговор фигуранту "московского дела" Данилу Беглецу   6

7 октября, 16:10 Тувинские юнармейцы поздравили Путина, выстроившись в сердце   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru