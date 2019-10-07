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7 октября, 16:21

Мосгорсуд отказался изменить приговор фигуранту "московского дела" Данилу Беглецу

фото ЗакС политика Мосгорсуд отказался изменить приговор фигуранту "московского дела" Данилу Беглецу

В московском городском суде сегодня рассматривалась апелляция на приговор фигуранту дела о "массовых беспорядках" Данилу Беглецу, получившему 2 года колонии по статье о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК РФ ). Изучив доводы адвокатов, судья постановил в прошении стороны защиты отказать, передает "Дождь".

"Это, конечно, была моя сильная ошибка. Но это не было сделано специально. Я пришёл в центр города, чтобы встретиться со знакомым по работе. Я не отрицаю, что причинил сотруднику полиции боль. Я раскаиваюсь в этом. Я не хотел, чтобы ему было больно", - признался Беглец, когда ему дали сказать последнее слово. 

Между тем у здания Мосгорсуда задержали бывших фигурантов дела о "массовых беспорядках" Владислава Барабанова и Алексея Миняйло.

Миняйло стоял у здания суда с одиночным пикетом, держа в руках плакат с надписью "Позор".

3 сентября Беглеца осудили на 2 года колонии за то, что во время протестной акции 27 июля он потянул полицейского, задерживавшего демонстрантов, за руку, тем самым якобы причинив ему боль.

 

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1:17    
Жендос, зачем ты таких дегенератов (21:59) набираешь на фабрику?

1:14    
19:42 И тебя, Насральный, где-то в Мордовии ждет барак. Или стенка.

7 октября, 21:59   1  
Гнездила Тупец? Это правильно.)

7 октября, 21:21    
пора выкидывать всю эту камарилью.

7 октября, 19:42    
17-44 Ничего, пусть подрастают. У нас много камер размером побольше, да и в Мордовии места достаточно.

7 октября, 17:44    
А совсем ещё мальчишки сидят в тюрьмах за то, что не совершали, но они очень скоро подрастут.

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