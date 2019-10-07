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7 октября, 16:55

Стилиста Сергея Зверева грозятся поставить на учет в полиции

фото ЗакС политика Стилиста Сергея Зверева грозятся поставить на учет в полиции

Столичные правоохранители могут поставить на профилактический учет стилиста Сергея Зверева, имеющего штраф за одиночный пикет на Красной площади, поделилась с "МБХ медиа" его юрист Екатерина Селезнева.

Информативная повестка пришла из ОВД "Тверской". Борцы с преступностью уведомили стилиста, что его действия "создают условия для совершения правонарушения, а также продолжения антиобщественного поведения".

Напомним, 4 марта Зверев встал на Красной площади в одиночный пикет против строительства завода по розливу воды на Байкале. Вскоре его вызвали в полицию для составления протокола. Позднее Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста на 15 тысяч рублей, признав виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение правил проведения пикета).

В конце марта суд Иркутска признал разрешение на строительство завода незаконным. 2 апреля арбитражный суд Иркутской области запретил строительство завода и передачу участка под него другим лицам.

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1:23    
Зверев встал 4 марта, а мусора все успокоиться не могут.
Его действия "создают условия для совершения правонарушения, а также продолжения антиобщественного поведения" - атрофия права и отказ от здравомыслия. Кем надо быть, чтобы разглядеть антиобщественное поведение в выходе с плакатом на улицу?
Наоборот, это действия ментов антиобщественны, потому что общество за сохранение Байкала.

7 октября, 21:24    
Какой молодец!!!

7 октября, 20:25    
Зачем нам такая полиция?
он Байкал спас.

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