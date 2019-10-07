Стилиста Сергея Зверева грозятся поставить на учет в полиции

Столичные правоохранители могут поставить на профилактический учет стилиста Сергея Зверева, имеющего штраф за одиночный пикет на Красной площади, поделилась с "МБХ медиа" его юрист Екатерина Селезнева.

Информативная повестка пришла из ОВД "Тверской". Борцы с преступностью уведомили стилиста, что его действия "создают условия для совершения правонарушения, а также продолжения антиобщественного поведения".

Напомним, 4 марта Зверев встал на Красной площади в одиночный пикет против строительства завода по розливу воды на Байкале. Вскоре его вызвали в полицию для составления протокола. Позднее Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста на 15 тысяч рублей, признав виновным по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (Нарушение правил проведения пикета).

В конце марта суд Иркутска признал разрешение на строительство завода незаконным. 2 апреля арбитражный суд Иркутской области запретил строительство завода и передачу участка под него другим лицам.