СК не стал проверять полицейских, из-за которых двухлетняя дочь Азара осталась в квартире одна

Следственный комитет отказался проводить проверку действий столичных правоохранителей, задержавших журналиста Илью Азара ночью в собственном подъезде и отказавшись дать ему возможность дождаться прибытия жены, которая присмотрела бы за их двухлетней дочерью. Девочка, напомним, некоторое время пробыла дома совсем одна.

"Обращение не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, в связи с чем не требует процессуальной проверки органами Следственного комитета РФ", - публикует ответ управления СК по ЦАО Азар у себя в Facebook.

В заявлении Азар отмечал, что вечером 2 сентября он, уложив дочь спать, вышел покурить на балкон лестничной клетки, где и был задержан полицейскими. Журналист сразу же позвонил жене и сообщил правоохранителям, что она приедет через полчаса и её следует дождаться. Однако сотрудники полиции не стали слушать доводы Азара, даже не дав ему возможности закрыть дверь, принудительно доставив в ОП.

"Сотрудники полиции совершили действия, выходящие за пределы их полномочий, они оставили в опасности малолетнего ребенка", - говорилось в жалобе Азара.

Следует напомнить, что задержание работника СМИ не ушло от внимания даже кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который заявил, что дело требует отдельного вмешательства.

Азара задержали 2 сентября. В отношении него был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение порядка проведения акции) за протестное шествие 31 августа.