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Новости

7 октября, 17:47

Беглов от лица петербуржцев поздравил "мудрого политика" Путина с 67-летием

фото ЗакС политика Беглов от лица петербуржцев поздравил "мудрого политика" Путина с 67-летием

От себя и всех жителей Северной столицы градоначальник Александр Беглов поздравил с днем рождения президента Владимира Путина. Текст обращения приводит пресс-служба Смольного.

"Сильный и мудрый политик, Вы многие годы уверенно ведёте Россию по пути укрепления государственности, сбережения нашего народа и его многовековых традиций, повышения качества жизни людей", - телеграфирует Беглов Путину.

По мнению губернатора, "авторитет и необычайная эрудиция" Путина позволят России и дальше укреплять свои позиции на международной политической арене. Поблагодарил Беглов Путина и за внимание к городу. Отметим, что каждый визит президента и его окружения вынуждает Петербург стоять в продолжительных пробках.

Добавим, наиболее оригинально сегодня Путина с 67-летием поздравили воспитанники тувинской Юнармии.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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7 октября, 22:02    
Чем жизнь длинней, тем ближе к смерти. В данном случае это радует.

7 октября, 19:43    
Лучше это делать только от себя. Петербуржцы здесь не причём.

7 октября, 17:55    
Тролли, учитесь!

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