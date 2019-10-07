Беглов от лица петербуржцев поздравил "мудрого политика" Путина с 67-летием

От себя и всех жителей Северной столицы градоначальник Александр Беглов поздравил с днем рождения президента Владимира Путина. Текст обращения приводит пресс-служба Смольного.

"Сильный и мудрый политик, Вы многие годы уверенно ведёте Россию по пути укрепления государственности, сбережения нашего народа и его многовековых традиций, повышения качества жизни людей", - телеграфирует Беглов Путину.

По мнению губернатора, "авторитет и необычайная эрудиция" Путина позволят России и дальше укреплять свои позиции на международной политической арене. Поблагодарил Беглов Путина и за внимание к городу. Отметим, что каждый визит президента и его окружения вынуждает Петербург стоять в продолжительных пробках.

Добавим, наиболее оригинально сегодня Путина с 67-летием поздравили воспитанники тувинской Юнармии.

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