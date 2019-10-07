"Яблоко" заблокировало выборы главы МО "Смольнинское"

Лидер петербургского отделения партии «Яблоко» и муниципальный депутат МО «Смольнинское» Екатерина Кузнецова на первом заседании совета 7 октября объявила, что ее фракция не будет голосовать за нового главу муниципалитета, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Кузнецова заявила, что, по ее информации, группа районных активистов, шедших на выборы самовыдвиженцами, вела переговоры с «Единой Россией». При этом пакетного соглашения с активистами «яблочникам» добиться не удалось, отметила Кузнецова.

Для выборов главы необходимо две трети голосов депутатов, а у «Яблока» в совете семь из двадцати мест. Присутствовавшие пять членов их фракции отказались взять бюллетени.

До заявления Кузнецовой активисты инициативы «Центральный район за комфортную среду обитания» успели выдвинуть в главы свою представительницу Викторию Фадееву, избиравшуюся от КПРФ. Она заявила, что ей хочется заниматься хозяйственной работой, а не политической. Другие депутаты-активисты заверили совет, что ни в какие сговоры не вступали.

Следующее заседание - 23 октября. Исполнять обязанности главы будет Григорий Ранков, глава совета пятого созыва.

Сергей Еремеев