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Муниципал

7 октября, 18:07

"Яблоко" заблокировало выборы главы МО "Смольнинское"

фото ЗакС политика "Яблоко" заблокировало выборы главы МО "Смольнинское"

Лидер петербургского отделения партии «Яблоко» и муниципальный депутат МО «Смольнинское» Екатерина Кузнецова на первом заседании совета 7 октября объявила, что ее фракция не будет голосовать за нового главу муниципалитета, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Кузнецова заявила, что, по ее информации, группа районных активистов, шедших на выборы самовыдвиженцами, вела переговоры с «Единой Россией». При этом пакетного соглашения с активистами «яблочникам» добиться не удалось, отметила Кузнецова.

Для выборов главы необходимо две трети голосов депутатов, а у «Яблока» в совете семь из двадцати мест. Присутствовавшие пять членов их фракции отказались взять бюллетени.

До заявления Кузнецовой активисты инициативы «Центральный район за комфортную среду обитания» успели выдвинуть в главы свою представительницу Викторию Фадееву, избиравшуюся от КПРФ. Она заявила, что ей хочется заниматься хозяйственной работой, а не политической. Другие депутаты-активисты заверили совет, что ни в какие сговоры не вступали.

Следующее заседание - 23 октября. Исполнять обязанности главы будет Григорий Ранков, глава совета пятого созыва.

Сергей Еремеев

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7 октября, 21:26    
Они замаскировались и не хотят показывать свою сущность членов ЛГБТ и выставлять гейский флаг, как выставили его в соседнем МО Литейный округ, поскольку нет у Яблока большинства в Совете и КПРФ их не поддержит. Хотят всех обмануть.

7 октября, 20:07    
не вижу на фото заседания гейского флага, как в литейном, фракция яблока - 7 депутатов, вполне можно было выставить гейский флаг!

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