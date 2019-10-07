Улице в центре Цхинвала присвоили имя Путина

Одна из центральных улиц Цхинвала – Московская – получила имя президента России Владимира Путина, передает «Интерфакс» со ссылкой на мэра города Алана Кочиева.

По словам Кочиева, решение переименовать улицу принято «в знак благодарности за всемерную и постоянную поддержку народа Южной Осетии, за спасение Южной Осетии в августе 2008 года и принятое тогда руководителями России решение о признании независимости республики». Он отметил, что эту идею поддержала соответствующая комиссия при мэрии. В администрации президента добавили, что решение было принято по поручению президента республики Анатолия Бибилова.

На получившей имя Путина Московской улице находится Югоосетинский государственный университет, а также обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

7 октября Владимир Путин празднует свой 67-й день рождения.