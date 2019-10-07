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7 октября, 19:07

Росгвардия не увидела нарушений в действиях бойцов ОМОНа, задержавших Павла Устинова

фото ЗакС политика Росгвардия не увидела нарушений в действиях бойцов ОМОНа, задержавших Павла Устинова

Росгвардия не нашла подтверждений сведений о том, что сотрудники ОМОН допустили нарушения при задержании актера Павла Устинова во время акции протеста в Москве 3 августа, передает «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Мельников направлял письмо на имя главы Росгвардии Виктора Золотова. «Я получил ответ, что сведения о противоправных действиях сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Москве, о которых сообщает в своем обращении Устинов, своего объективного подтверждения не нашли», - сказал секретарь ОНК.

16 сентября Устинова приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в том, что он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании. При этом есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро и к нему самому применили физическую силу. Суд, вынося приговор, отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи. После общественного резонанса при рассмотрении апелляции наказание заменили годом лишения свободы условно.

Перед тем, как Генпрокуратура 19 сентября обратилась в суд с просьбой изменить меру пресечения Устинову, глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что считает реальный срок суровым наказанием и на месте суда он бы заменил его на год условно.

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7 октября, 20:37    
С точки зрения беспредела, они правы, а с точки зрения закона они не видят.

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