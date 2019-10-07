У Соловецкого камня вспоминают Анну Политковскую в окружении полиции

В Петербурге проходит акция памяти корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской, ее участники несут цветы к Соловецкому камню.

Всего у места проведения акции собрались около 50 человек, передает Piter.tv. Вокруг оцеплением выстроились полицейские.

Почтить память Политковской к Соловецкому камню пришел, в том числе, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Он положил букет роз к портрету журналистки.

Политковскую убили 7 октября 2006 года, застрелив в лифте ее дома. По этому делу к тюремным срокам были приговорены шесть человек, двое обвиняемых получили пожизненные сроки. Организатором убийства суд счел экс-сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова

Заказчик не установлен до сих пор. Адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая сообщила, что следствие в последний раз связывалось с потерпевшими весной 2019 года, когда было подано ходатайство о допросе эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. По ее словам, следствие застопорилось и «спит».

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