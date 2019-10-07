СМИ: Горсуд получил дело о разглашении гостайны полицейским в WhatsApp

В Горсуд Петербурга поступило дело о разглашении государственной тайны в отношении Павла Селиверстова, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Представители судов сообщили, что дело по ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение гостайны) имеет гриф «совершенно секретно», подробности не разглашаются. Дело поступило из прокуратуры Омской области, передает «Фонтанка.ру».

За две недели до этого издание «Новый Омск» сообщало, что по такой же статье расследуется дело в отношении полицейского. По версии следствия, подозреваемый разгласил доверенную ему по службе информацию, составляющую гостайне, постороннему лицу через мессенджер WhatsApp. Имя полицейского не называлось.