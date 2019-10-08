МВД требует от оппозиционеров 18 млн рублей за работу полиции на акциях протеста в Москве

Главное управление МВД по Москве подало два иска к оппозиционным политиком с требованием взыскать с них 18 млн рублей за работу полиции и техники на двух несогласованных акциях протеста - 27 июля и 3 августа, передает «Коммерсантъ».

Иски поступили в Симоновский районный суд 30 сентября. Среди ответчиков по первому из исков, на 8,49 млн рублей за 27 июля – Алексей Навальный, Илья Яшин, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов. Второй иск, на 9,4 млн рублей за акцию 3 августа, подан к Соболь и сотруднику ФБК Георгию Албурову. Представители главка просят «возместить им ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий».

«Для нас достаточно забавно, что ГУВД Москвы присоединилось к судебному конвейеру по выжиманию из нас всех возможных средств», - прокомментировал Албуров, дав понять, что оппозиционеры будут оспаривать все решения. По его словам, они считают такие иски часть кампаний по «ресурсному выматыванию» ФБК и незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

К оппозиционерам из-за акций протеста подавали иски ряд фирм и государственных учреждений, в том числе – ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения» и таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен.Сумма исков превысила 14 млн рублей. Иск «Автомобильных дорог» на 3,4 млн рублей был удовлетворен, позже суд постановил взыскать и 54,7 тысяч рублей в пользу метрополитена.