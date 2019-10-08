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Новости

10:32

В Москве задержали активистов "бессрочки" и журналиста из-за акции ко дню рождения Путина

фото ЗакС политика В Москве задержали активистов "бессрочки" и журналиста из-за акции ко дню рождения Путина

В Москве вечером 7 октября полицейские задержали трех активистов «Бессрочного протеста» и корреспондента «МБХ медиа» Никиту Масловского, передает «МБХ медиа».

Активисты – Ольга Мисик, Афанасий Афанасьев и Саиданвар Сулаймонов – собирались провести акцию, приуроченную ко дню рождения президента Владимира Путина. Масловского редакция направила освещать происходящее. Полицейские не уточнили, на каком основании задерживают активистов, журналист предоставил редакционное задание и пресс-карту, но его все равно задержали. Один из участников «бессрочки» пожаловался на боль в руке: при задержании к нему применили силу.

Задержанных доставили в ОВД по Дорогомиловскому району. Долгое время их держали в холодном автозаке. В отдел полиции под предлогом плана «Крепость» не пускали адвоката Татьяну Соломину, которая, как законный представитель, собиралась забрать Ольгу Мисик.

Никиту Масловского отпустили из ОВД к трем часам ночи без протокола с обязательством о явке. Вскоре отпустили и Мисик, которая с адвокатом подала заявление о незаконном задержании. Афанасьева и Сулеймонова оставили в отделе до утра. В отношении первого составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции), он ждет суда в полиции, передает «ОВД-Инфо». Сулеймонова полицейские решили проверить на предмет нарушения миграционного законодательства, если оно не подтвердится, то на него хотят составить протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил участия в акции) и отпустить.

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13:37    
11-59
И заметьте, комментарии всё короче и бессмысленнее. Составлены путём перестановки слов из предыдущих комментов этого же платного мечтателя о Мордовии, лесоповале, лагерях, нарах, Берии и т.д. и т.п.
Его "творчество" однообразно и неудержимо, как понос. Лучше держаться подальше.

11:59    
10:40, 11:47 - ещё одна пара тролльячих высеров одного и того же пригожинского холопа.

11:47    
10-40 Заметьте, насколько обмельчали, стали примитивнее  и приутихли акции"оппозиции", а по простому-продажных бездельников. Видимо, денежная подпитка значительно уменьшилась - хозяева не дураки платить за бесполезные "акции".  Вот так и надо продолжать давить уродов, а для совсем упёртых есть прекрасный климат Мордовии, лет за пять хорошо прочистит остатки мозгов.

10:40    
Идиоты-русофобы всё не унимаются...Ох, Лаврентия Палыча бы на недельку в Москву вернуть...Мало бы кто из прозападников добежал до Шереметьево...

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