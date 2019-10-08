Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:54

На жителя Кузбасса завели третье дело об оскорблении власти из-за поздравлений Путину

фото ЗакС политика На жителя Кузбасса завели третье дело об оскорблении власти из-за поздравлений Путину

В отношении жителя Кемерово Ильи Путевского составлен третий протокол о неуважении к власти, на этот раз – за поздравление президента Владимира Путина с днем рождения в соцсетях, передает «МБХ медиа».

На этот раз поводом для составления протокола по ч. 3 ст. 20.2 КоАП стал пост в «Одноклассниках». В нем Путевский «поздравил» Путина, пожелав ему негатива. Сообщение было опубликовано 7 октября, уже на следующий день было возбуждено дело.

Ранее протоколы в отношении Путевского составляли из-за поста о «Единой России» и за репост видео о разгоне акции протеста «Он нам не царь» в 2018 году с комментарием о личных качествах Путина. Дело о посте о «ЕР» вскоре прекратили. За повторное нарушение по статье о неуважении к власти грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

4 октября, 16:46 В Смоленске участковый узрел оскорбляющие власть картинки в соцсетях местного либертарианца

30 сентября, 12:25 Публикации про Путина послужили поводом для возбуждения большинства дел о неуважении к власти

19 сентября, 14:11 Омича оштрафовали за ругательство в адрес Путина

17 сентября, 10:08 Полиция Кузбасса закрыла дело о повторном оскорблении власти в соцсетях

13 сентября, 9:43 Кемеровчанин повторно оскорбил власть, сравнив ЕР с чумой

11 сентября, 12:22 Оренбуржец оскорбил власть, оставив в соцсетях "нелицеприятные" комментарии про Путина

3 сентября, 12:10 Оштрафованного за матерную песню про Путина жителя Кургана уволили с работы

29 августа, 17:56 Два жителя ХМАО получили штрафы за глумливое видео про Путина

19 августа, 14:10 Петербургская активистка стала первой в городе фигуранткой дела об оскорблении власти

19 августа, 13:36 Жителя Кургана оштрафовали за публикацию матерной песни про Путина

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:50    
07.10.19 в 12-00 в новостях сообщили, что Путина поздравили представители других стран, а именно: Азербайджана, Белоруссии, ЧЕЧНИ, Абхазии. Поздравляю и вас, дорогие соотечественники, с тем, что уже и по Центральному радио, открыто и свободно ЧЕЧНЮ называют другой страной, а не частью России.
Не пора ли оштрафовать работничков Радио за такую подлую провокацию и пропаганду нарушения территориальной целостности?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:21 Эксперты: Думские депутаты за прошедший год практически не голосовали отрицательно

17:18 Вишневский обратился к прокурору из-за отказа Смольного отвечать на вопрос о квартире Беглова

16:58 Альбац: Дело Светланы Прокопьевой абсолютно за пределами добра и зла

16:47 Прокурор Москвы требует от оппозиции почти 5 млн рублей из-за митингов в Москве

16:25 Не дождавшись помощи властей, в Карелии самостоятельно провели мост на остров

16:22 Арбитражный суд Петербурга переехал в новое здание на улице Смольного

15:43 Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

15:19 Суд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

14:55 Экоактивистов тревожит обстановка в поселке имени Морозова

14:44 Теплицкую и Косаревскую не взяли в новый состав ОНК

14:43 Члены ГИК поспорили о работе ТИК №1

14:21 В красноярском управлении МВД беспокоятся за безопасность губернатора

13:54 В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки

13:45 Набережную Матисова канала украсили новые деревья   1

13:43 Директором ФСИН стал бывший глава красноярского ФСБ   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru