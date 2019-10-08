На жителя Кузбасса завели третье дело об оскорблении власти из-за поздравлений Путину

В отношении жителя Кемерово Ильи Путевского составлен третий протокол о неуважении к власти, на этот раз – за поздравление президента Владимира Путина с днем рождения в соцсетях, передает «МБХ медиа».

На этот раз поводом для составления протокола по ч. 3 ст. 20.2 КоАП стал пост в «Одноклассниках». В нем Путевский «поздравил» Путина, пожелав ему негатива. Сообщение было опубликовано 7 октября, уже на следующий день было возбуждено дело.

Ранее протоколы в отношении Путевского составляли из-за поста о «Единой России» и за репост видео о разгоне акции протеста «Он нам не царь» в 2018 году с комментарием о личных качествах Путина. Дело о посте о «ЕР» вскоре прекратили. За повторное нарушение по статье о неуважении к власти грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест до 15 суток.