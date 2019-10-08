Курьеры OZON прекратили забастовку после обещания погасить их долги

Курьеры интернет-магазина OZON в Петербурге прекратили забастовку после того, как компания пообещала погасить их долги, первые выплаты начали поступать вечером 7 октября, сообщили представители профсоюза работников ритейлера.

Бастующие с 5 сентября курьеры требовали погасить задолженность по зарплате, отменить понижающие коэффициенты и штрафы при невыполнении доставки по независящим от них причинам, компенсировать топливо марки, соответствующей техническому регламенту автомобиля. По словам работников, за день до начала забастовки они обнаружили, что из их зарплаты удержали от 5 до 30 тысяч рублей. Пресс-служба OZON объяснила произошедшее ошибкой в автоматической системе подсчета зарплат.

С утра 7 октября представители бастующих вели переговоры с менеджментом. Компания пообещала выплатить задолженность по зарплате и выполнить основные требования работников. Первые выплаты курьеры получили около 18:00 того же дня. Забастовка прекращена, но профком готов к новым действиям, если OZON не выполнит их требования в течение месяца.