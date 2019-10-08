Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:57

Быков: Путин потерял контроль над телепропагандистами

фото ЗакС политика Быков: Путин потерял контроль над телепропагандистами

Писатель и публицист Дмитрий Быков, не ставя под сомнение могущество и уровень влияния президента Владимира Путина, все же нашел в своей новой колонке в газете "Собеседник" как минимум одно слабое место у отечественного лидера: это его власть над телевидением, а, точнее, ее отсутствие.

Ситуация, с точки зрения автора, настолько запущенная, что даже после публичной критики Путиным полюбившегося телеведущим агрессивного тона они продолжают работать по прежним лекалам, фактически пренебрегая пожеланиями президента.

"Это первый раз за всю историю путинского правления, когда он недвусмысленно заявил на заседании Валдайского клуба: хватит, мол, очернять светлый образ Украины, – а ему начали отвечать: во-первых, мы никого не очерняем (Скабеева), а во-вторых, если мы не будем говорить об Украине, о ней заговорят солдаты НАТО (Евгений Попов в своем телеграм-канале)", - подчеркнул Быков.

По его словам, выполнение поручения невозможно, ведь в противном случае вместо Украины придется говорить о России, а значит, неизбежно впадать в критику отечественных реалий.

Отметим, что еще одним заметным событием последних дней, связанным с федеральными телеканалами, стало опубликование Борисом Гребенщиковым песни под названием "Вечерний мудозвон", на которую очень активно стал реагировать в социальных сетях телеведущий Владимир Соловьев.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:37    
12:17, 12:29 - снова тролль имитирует общественную дискуссию.
Кстати, чего Соловьев "более настоящий" патриот - Израиля или Италии?

12:55   Игорь  
На фоне предыдущего гаранта,
На фоне неподвижности его, -
Все измельчало, нет уже гиганта,
И как-то очень грустно оттого.
Шалили в девяностые повстанцы,
И превращались квартала в руины,
И ехали с УНА-УНСО посланцы, -
Но чернился образ Украины.
И просыпаясь где-то ранним утром
Он думал: «Чтобы ей еще такого,
Мне сделать?.. Был он очень мудрым!
И где найти нам всем его второго,
Чтоб потрудился вновь во имя мира,
Америку чтоб вновь благословил,
И славил б Украину из эфира,
Работал ради неньки в меру сил?..

12:29    
12:17 Да, Путин любитель полутонов, не то, что настоящий патриот Соловьёв ! Надо обновлять мордовские лагеря в Сибири, замочить в сортире и закататьв асфальт . Таково веление времени !

12:17    
Небольшое противоречие между Путиным и Скабеевой, Соловьёвым и рядом других журналистов патриотической направленности в том, что  они защищают интересы России жёстко и прямо, как бы "бьют наотмашь" врагов, а Путин любитель полутонов, полумер, "мягкой" силы и тд.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:21 Эксперты: Думские депутаты за прошедший год практически не голосовали отрицательно

17:18 Вишневский обратился к прокурору из-за отказа Смольного отвечать на вопрос о квартире Беглова

16:58 Альбац: Дело Светланы Прокопьевой абсолютно за пределами добра и зла

16:47 Прокурор Москвы требует от оппозиции почти 5 млн рублей из-за митингов в Москве

16:25 Не дождавшись помощи властей, в Карелии самостоятельно провели мост на остров

16:22 Арбитражный суд Петербурга переехал в новое здание на улице Смольного

15:43 Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

15:19 Суд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

14:55 Экоактивистов тревожит обстановка в поселке имени Морозова

14:44 Теплицкую и Косаревскую не взяли в новый состав ОНК

14:43 Члены ГИК поспорили о работе ТИК №1

14:21 В красноярском управлении МВД беспокоятся за безопасность губернатора

13:54 В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки

13:45 Набережную Матисова канала украсили новые деревья   1

13:43 Директором ФСИН стал бывший глава красноярского ФСБ   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru