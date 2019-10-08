В Подмосковье поклонники Путина посвятили ему граффити величиной с дом

По случаю 67 дня рождения российского президента Владимира Путина в городе Коломна Московской области, на одном из высотных жилых домов, появилось хвалебное граффити в его честь, занявшее целую стену от первого до последнего этажа.

На рисунке политик изображен держащим в одиночку на своих плечах земной шар.

"Ты поддерживаешь мир, весь мир поддерживает тебя", - гласит подпись.

День рождения Путин отметил на природе, в республике Тыва. Компанию по сбору грибов в сибирской тайге ему составил министр обороны Сергей Шойгу.

Фотография: "МБХ Медиа"

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