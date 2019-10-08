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Муниципал

12:32

«Яблочники» Литейного округа сравнили единоросса Дайняка с немецкими нацистами

фото ЗакС политика «Яблочники» Литейного округа сравнили единоросса Дайняка с немецкими нацистами

Муниципальные депутаты Литейного округа, где воцарилось двоевластие единоросса Павла Дайняка и «яблочника» Арсения Афиногенова, продолжают полемику в интернете.

Накануне на сайте муниципалитета появилось очередное обращение Дайняка к жителям. Единоросс заявил, что ему стыдно за слова депутата Литейного округа Сергея Трошина, который отвечая на критику спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, заявил, что среди ветеранов есть люди разной ориентации. 

«Мне стыдно за слова, которые позволил себе употребить в Вашу сторону депутат Сергей Трошин! Уверяю Вас, что это частная точка зрения конкретного депутата и людей, которые придерживаются его убеждений. Я считаю поведение и высказывания депутата от ВПП Яблоко Сергея Трошина, по отношению к Вам, недопустимым!» - обратился Дайняк к ветеранам.

Ранее на сайте муниципалитета он уже акцентировал внимание общественности на том, что «яблочники» на заседании совета говорили слова в поддержку ЛГБТ и поместили на стол небольшой радужный флаг. Депутат Трошин в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру сообщил, что это была его инициатива и объяснил, что хотел морально поддержать подвергающихся травле представителей меньшинств.

Вечером 7 октября депутаты Литейного округа от «Яблока» разместили в соцсетях заявление своей фракции, в котором сравнили обращения Дайняка с риторикой времен гитлеровской Германии.

«Господин Дайняк хочет рассорить нас и наших избирателей, выставив депутатов от «Яблока» чуть ли не врагами народа. В стремлении поднять шум и возбудить ненависть он не гнушается никакими приёмами. Именно поэтому он в своём «обращении» акцентирует внимание на ЛГБТ-тематике. Мы знаем не понаслышке о миллионах уничтоженных тираническими режимами представителей национальных, религиозных, сексуальных меньшинств, людей, страдающих психическими заболеваниями, которые «загрязняли расу», были «врагами народа» или просто «неугодными» — господин Дайняк «хочет повторить»?» - говорится в заявлении. 

Также «яблочники» заявили, что будут и дальше выступать за права меньшинств и  в защиту любых угнетаемых людей:

«И, если мы будем видеть, что некоторые провокаторы начали говорить языком нацистской пропаганды, делить людей на «первый» и «второй» сорт, — мы поступим, как король Дании Христиан Х, который в знак солидарности с датскими евреями, чьей депортации требовали немцы, появился с шестиконечной звездой на одежде. Депутаты Муниципального Совета готовы появиться с розовыми треугольниками на одежде, — которыми гитлеровцы помечали гомосексуальных людей в концлагерях».

Наконец, они посоветовали Дайняку заняться делом и пообещали представить ему полный список проблем округа. Депутаты, в частности, напомнили, что округ расходовал «фантастические» деньги на автомобиль главы муниципалитета и его водителя.

Напомним, кандидаты от «Яблока» получили большинство мест в совете Литейного округа. Устав ждать, когда глава прошлого созыва, единоросс Дайняк созовет новоизбранных депутатов, «яблочники» сами инициировали внеочередное заседание совета, на котором избрали своего представителя Афиногенова главой муниципалитета. Дайняк это решение не признает и продолжает исполнять обязанности главы. По его словам, легитимное первое заседание совета должно состоятся 9 октября. Подробнее о конфликте в Литейном округе читайте в материале ЗАКС.Ру.


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17:33    
Мне кажется муниципальный совет не должен акцентировать внимание на таких серьезных проблемах. Ребята из Яблока занимайтесь текущими проблемами которые МОЖЕТ решить муницпальная власть. А к пониманию того что никого нельзя травить общество придет само в том числе когда остальные проблемы общества будут решены, это просто следующий этап развития общества и до него нужно дойти

15:53    
Литейный, держите оборону! Народ за вас!

15:23   николай  
Когда-то я голосовал за Яблоко почти на всех выборах. Даже записался в эту партию. Но она давно деградировала, если не мутировала. Какие гомосеки? Какие флажки? У нас проблем других нет? Тем более откровенную чепуху про ветеранов нести не следовало. Вряд ли среди них имеются трошинообразные гомосеки. Это недуг недавний, ветераны ему не подвержены. Но вот что важно: из-за таких трошиных даже Дайняк, на котором пробы негде ставит, выглядит королем.

13:23    
Этот выступивший с неуместным сравнением депутатишка пытается сравнить своё положение с положением датских евреев, принуждаемых к депортации. Затем, без всякой связи с происходящим заявляет, что "знает о миллионах уничтоженных представителей национальных и др. меньшинств". Приписвает Дайняку желание это "повторить". Глупость и подлость. Очевидно, что  болевые точка этого депутатика - национальность и [цензура]астия.
Дайняка я лично не знаю, допускаю, что и он в чем-то не прав, но приведённые слова в заявлении истерично-гомосечного депутатика - это диагноз.

13:10    
Депутаты от прогнившего и прозападного "Яблока" и есть враги народа, включая и жителей "Литейного округа"!

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