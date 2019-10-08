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Новости

12:59

Песков не понимает, как Трамп собиратся "поладить с Россией"

фото ЗакС политика Песков не понимает, как Трамп собиратся "поладить с Россией"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признался, что американский лидер Дональд Трамп, время от времени говорящий о необходимости "поладить с Россией", ведет себя так, что смысл этой идиомы в Кремле понять затрудняются.

"Действительность наших двусторонних отношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями Трампа", - цитирует отечественного чиновника "Интерфакс".

По оценке, данной Песковым, будничные контакты между двумя правительствами гораздо более "печальные", нежели декларации о намерениях. Почему дела обстоят именно так, Песков не знает, полагая, что это предмет для аналитики политологов.

Трамп победил на выборах в США в конце 2016 года.

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13:57    
13:07, 13:19 - в один пост уместить никак не получается? Господа работодатели тролля! Он вас дурит! Делает по два поста из одного, чтобы сделать себе двойную оплату.

13:19    
В ближайшие три месяца турбулентность будет только усиливаться из-за противоречий США с Китаем, ЕС, Ираном, Турцией из-за курдов и ЗРК С-400, непонятность по Байдену с Украиной, Венесуэлой и тд. У ЕС ОГРОМНЕЙШАЯ сложность с формулой Штайнмайера по Донбассу, по транзиту газа через Украину, окончанию строительства "Северного потока-2" и тд.

13:07    
В мире сейчас огромная турбулентность, хаос, определённая паника, которую во многом создаёт и Трамп, но что очень выгодно России, так как условно в мутной воде Путин сможет наловить рыбки больше!

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