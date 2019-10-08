Директором ФСИН стал бывший глава красноярского ФСБ

Новым главой Федеральной службы исполнения наказания назначен Александр Калашников, следует из информации на сайте ведомства.

Калашников – бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю, уточняет РБК. Также он с 2011 по 2017 годы возглавлял управление ФСБ по Коми.

Прежний директор, Геннадий Корниенко, ушел в отставку 3 октября, врио начальника был назначен Анатолий Рудый. Перед этим, говоря об отставке Корниенко, СМИ упомянули, что формальной причиной стало достижение предельного срока нахождения на службе: 30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет.