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14:21

В красноярском управлении МВД беспокоятся за безопасность губернатора

фото ЗакС политика В красноярском управлении МВД беспокоятся за безопасность губернатора

Губернатору Красноярского края Александру Уссу предложило усиленные услуги по личной охране руководство региональной полиции. Скан официального письма опубликовал Telegram-канал Baza. В нем представители МВД выражают обеспокоенность тем, что отношении чиновника и его близких могут готовиться некие провокационные действия.

В главке убедительно просят Усса обратиться за соответветствующим разрешением к президенту Владимиру Путину. В случае, если Путин даст "добро", согласно действующему законодательству его дополнительную безопасность будут обеспечивать росгвардейцы.

Усс известен своими эксцентричными высказываниями. В одной из недавних реплик он пригрозил пострадавшим от летнего паводка местным жителям тем, что "тоже права качнет", если они продолжат вести себя с ним недостаточно почтительно.

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