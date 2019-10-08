Члены ГИК поспорили о работе ТИК №1

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказалась отменять по жалобам решения территориального избиркома №1. Заседание Горизбиркома по этому вопросу прошло 8 октября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что Сергей Гридин пожаловался на ТИК №1 за извещение о заседании за 26 минут. Также Гридин не согласен с решением территориальной комиссии по его жалобе на УИК №14, рассказал Зацепа. Он пояснил, что ТИК приняла решение без детального обоснования своей позиции по всем пунктам жалобы. Рабочая группа Горизбиркома решила отменить решение ТИКа и обязать повторно рассмотреть обращение Гридина, заблаговременно известив его о заседании, заявил Зацепа.

Его коллега Дмитрий Краснянский представил альтернативный проект решения. Он пояснил, что председатель ТИКа Ольга Нечаева не смогла присутствовать на рабочей группе, но 7 октября «практически провела весь день» в ГИКе и пояснила решение своей комиссии. Краснянский отметил, что решение территориального избиркома достаточно мотивировано.

- Ситуация всё-таки вырисовывается немного другая. Территориальная комиссия, рассматривая жалобу Гридина, достаточно внимательно отнеслась ко всем претензиям, которые были предъявлены Гридиным, получила объяснения от участковой избирательной комиссии №14, где по каждой претензии буквально очень подробно расписано всё, - заявил член ГИК.

Представители оппозиционных партий в Горизбиркоме отметили, что объяснения УИКа следовало внести в решение территориального избиркома. Альтернативным решение Краснянский предложил только осудить ТИК за неблаговременное извещение, но не отменять ее решения. За это проголосовало большинство членов ГИК.

Таким же образом Горизбирком рассмотрел аналогичную жалобу на ТИК №1. По третьему похожему заявлению на территориальный избирком №1 рабочая группа предложила отменить решение ТИКа и отправить его на пересмотр, Краснянский же предложил альтернативный проект без отмены решения. При этом, во время обсуждения жалобы на заседании члены ГИКа заметили отсутствие даты на пояснении председателя УИКа №59. По словам главы ТИК №1 Нечаевой, пояснения были представлены 25 сентября. Она представила оригинал документа с датой. Нечаева заявила, что было распечатано одновременно два экземпляра – и только на одном из них председатель УИКа вручную поставила дату.

- В один день распечатано на одном принтере в двух экземплярах. Ксерокс делали со второго экземпляра без даты. Там есть оригинал с датой, - сказала руководитель ТИК.

- А с другой датой нету? – поинтересовался член ГИК от «Партии роста» Алексей Березин.

После ознакомления с оригиналом Краснянский все же решил снять свое предложение об альтернативном проекте, чтобы территориальный избирком ответственнее подошел к работе. За изначальное предложение об отмене решения члены ГИК проголосовали единогласно.

София Саттарова