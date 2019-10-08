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14:44

Теплицкую и Косаревскую не взяли в новый состав ОНК

фото ЗакС политика Теплицкую и Косаревскую не взяли в новый состав ОНК

Общественная палата Российской Федерации 8 октября опубликовала новые списки членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК), которые регулируют соблюдение прав задержанных, арестантов и заключенных. Правозащитницы Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская, первыми зафиксировавшие следы пыток у фигурантов дела «Сети»* и не раз заявлявших о пытках в отделениях полиции и местах заключения, в новый состав петербургской комиссии не попали.

Теплицкая рассказала ЗАКС.Ру, что она подавала заявку от организации «Матери против наркотиков», а Косаревская - от «Ночлежки». Решение о формировании комиссий принимает совет Общественной палаты, которым руководит журналист Валерий Фадеев. В совет входят преимущественно деятели образования и науки, а также руководители общественных организаций. Его членами, в частности, являются президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Шпектор, протоиерей Санкт-Петербургской епархии Александр Ткаченко и незрячая певица Диана Гурцкая.

- По регламенту должно быть заседание совета Общественной палаты. Есть некоторые сомнения в том, что такие заседания происходят. В этот раз им писали журналисты и просили аккредитовать, им ответили что-то мутное, что, возможно, голосование пройдет в заочной форме, - сообщила Теплицкая. -  По закону на заседании они должны голосовать за каждого кандидата, расставлять баллы и брать тех, у кого наибольшее количество баллов. В реальности, наверное, берут тех, в ком уверены, что они лояльные. Если остается несколько мест, берут не совсем лояльных. Ну и есть отдельные люди, которые совсем забанены.   

В пресс-службе Общественной палаты ЗАКС.Ру подтвердили, что заседания не проводилось, а голоса членов совета собрали путем опроса, поскольку кандидатур в члены комиссий было слишком много.

В состав петербургской ОНК вошли 40 человек, многие из них входили в прошлый созыв комиссии. По словам Теплицкой, большинство из этих людей не были активными. В частности, она отметила руководителя аппарата Общественной палаты Петербурга и экс-сопредседателя президиума регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Андрея Малкова.

- Я не знаю, было ли у него хотя бы одно посещение. Наверное, было для отчетности. Но, естественно, никаким общественным контролем он даже близко не занимался, - поделилась Теплицкая.

Напомним, Теплицкая и Косаревская за годы своей работы в ОНК неоднократно заявляли о фактах насилия в пенитенциарной системе Петербурга. В октябре 2018 года они представили общественности доклад о жалобах на пытки со стороны сотрудников ФСБ.   

 

* «Сеть» признана террористической организацией и запрещена в России


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