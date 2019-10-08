Экоактивистов тревожит обстановка в поселке имени Морозова Проинспектировав поселок имени Морозова во Всеволожском районе, представители общественной организации "Зеленый фронт" сообщили об опасной находке - некоем холме из серосодержащих минералов (речь идет о так называемом серном колчедане). Утверждается, что в XX веке здесь добывали серную кислоту для снабжения Шлиссельбургского порохового завода. "Основной эффект загрязнения окружающей среды связан с вымыванием с атмосферными осадками водорастворимых сульфатов кислых солей металлов, которые разносятся от очага загрязнения поверхностными и грунтовыми водами", - рассказал руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов. Активисты ссылаются на ранее проводившиеся здесь исследования, результаты которых показали повышенную опасность "колчеданной горы" для окружающей среды. Для человеческого здоровья здесь тоже имеется опасность, учитывая наличие поблизости действующей спортивной школы. После рейда по поселку городского типа экологи обратились в контрольно-надзорные инстанции. Фотографии: "Зеленый фронт"

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