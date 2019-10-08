Суд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Ребровскому

Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия», передает «Новая газета».

Заседание проходило в закрытом режиме. Приговор отменен по ходатайству прокуратуры. Дело направлено на новое рассмотрение. Поводом стало нарушение Ребровским условий досудебного соглашения. На время рассмотрения его отпустят под подписку о невыезде.

Ребровский в апреле пошел на сделку со следствием, тогда же его отпустили под подписку о невыезде. В конце апреля его осудили на 2,5 года колонии общего режима. После приговора он отказался от своих показаний: его адвокат заявил, что Ребровский дал показания под давлением, подписав распечатанные листы, обещая условный срок. В противном случае, сообщал адвокат, ему могли добавить уголовную статью о терроризме к делу.

По делу «Нового величия» проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.