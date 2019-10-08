Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

Мосгорсуд отменил решение о возврате дела «Седьмой студии» в прокуратуру, передает «МБХ медиа». Таким образом, суд частично удовлетворил апелляцию стороны обвинения.

Мещанский суд Москвы постановил вернуть дело в прокуратуру 11 сентября из-за многочисленных ошибок в обвинительном заключении. Тогда же суд отменил меры пресечения фигурантам дела – режиссеру Кириллу Серебренникову, продюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому и другим. На тот момент они находились под подпиской о невыезде.

Сотрудников «Седьмой студии» обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины Серебренников не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра Нина Масляева, заключившая сделку со следствием. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект «Платформа».

Последняя проведенная по делу финансовая экспертиза показала, что рыночная стоимость проекта «Платформа» составляла 260 млн рублей, а с учетом налогов и иных затрат превысила 300 млн. При этом Минкульт выделил из госбюджета на его реализацию только 216 млн. Таким образом, проект окупился за счет личных вложений подсудимых.