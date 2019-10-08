Не дождавшись помощи властей, в Карелии самостоятельно провели мост на остров

Жители карельской Лахденпохьи, устав ждать помощи от чиновников, которые не спешили со строительством нового моста на остров Сорола взамен сгнившего и обрушившегося, создали переправу сами, говорится в сообществе "Лахденпохья навсегда". Активисты в целом выражают удовлетворение результатом.

"Из него не торчат деревянные сгнившие лохмотья, он металлический. Вчера на мосту приваривали металлические поручни. Да, проезд по нему требует внимательности и определенных навыков вождения. Но при каком движении на авто они не нужны?", - гласит сообщение.

Упрек активистов состоит и в том, что чиновники могли бы добиться путем определенных юридических хитростей выделения субсидии на обслуживание бесхозяйного старого моста, но, признают члены паблика "ВКонтакте", на то не появилось административной воли.

Фотографии: сообщество "Лахденпохья - навсегда"

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