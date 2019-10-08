Прокурор Москвы требует от оппозиции почти 5 млн рублей из-за митингов в Москве

Прокурор Москвы в своем иске к оппозиционерам из-за акций протеста 27 июля и 3 августа требует взыскать с ответчиков почти 5 млн рублей, передает «МБХ медиа» со ссылкой на представителя Черемушкинского суда столицы Ирэну Козаеву.

По словам Козаевой, за акцию 27 июля прокурор требует с ответчиков 2,557 млн рублей, за митинг 3 августа – 2,379 млн рублей. Средства истец просит взыскать «в счет возмещения ущерба, который был причинен Российской Федерации». Ущерб рассчитан из того, что для обеспечения безопасности были привлечены дополнительные силы и средства Росгвардии, к тому же потребовали дополнительные расходы на оплату труда росгвардейцев и горюче-смазочные материалы, задействованные в ходе митинга.

Об иске стало известно 9 сентября, тогда требования по делу не уточнялись. Среди ответчиков – Алексей Навальный, сотрудники ФБК Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, ведущий «Навальный Live» Владимир Милов, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев и Илья Яшин.

К оппозиционерам из-за акций протеста подавали иски ряд фирм и государственных учреждений. Новый иск – от управления МВД по Москве, которое потребовало от оппозиционеров 18 млн рублей за работу полиции и техники на акциях протеста 27 июля и 3 августа. Перед этим иски подавали ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения» и таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен. Сумма этих исков превысила 14 млн рублей. Иск «Автомобильных дорог» на 3,4 млн рублей был удовлетворен, позже суд постановил взыскать и 54,7 тысяч рублей в пользу метрополитена.