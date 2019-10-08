Альбац: Дело Светланы Прокопьевой абсолютно за пределами добра и зла

Громкое политическое дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую государство преследует по уголовной статье "оправдание терроризма", эмоционально прокомментировала ее коллега, главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац, назвав происходящее с женщиной неким действом за гранью добра и зла. Тем не менее, уверенное объяснение гонений на Прокопьеву и их строгости у Альбац имеется: логика власти ей очевидна.

"Это все безобразие происходит ровно потому, что Путин лавирует все время между силовиками. Идет борьба внутри силового клана. Вот тут хорошо бы не путать и не думать, что системным либералам удается победить силовиков и поэтому Павел Устинов ни за что получает год условно, а так бы ни за что сидел 3,5 года. Это идет война внутри силового клана", - подчеркнула публицист в авторской радиопрограмме.

В представлении Альбац, Путин находится у разных групп силовиков в заложниках, в то время как им необходимо все большее число репрессий.

Прокопьеву, которой грозит до семи лет тюрьмы, ранее публично поддержали "Репортеры без границ". В ее защиту проходят уличные акции - в том числе и петербургские. Ее банковские счета заморозили после того, как ее статус в деле поменялся с подозреваемой на обвиняемую. Дело возбудили после того, как Следственному комитету не понравилось ее объяснение теракта в Архангельске, совершенного год назад подрывником у дверей местного управления ФСБ.