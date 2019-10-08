Зюганов одобрил повышение зарплаты Путину

Бессменный глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов нашел справедливым и закономерным повышение президентской зарплаты, а разного рода критику и даже шутки на эту тему считает неразумными спекуляциями и "болтовней". Работа у первого лица в государстве, по мнению депутата, сверхответственная и не заслуживает того, чтобы "мелочиться".

"Статья по обслуживанию президента имеет достаточно средств для того, чтобы летать на самолетах, сопровождать... Это правильно, без этого невозможно вести большую государственную деятельность, тем более, смотрите географию полетов, встреч - большая перегрузка", - приводит слова лидера коммунистов РИА "Новости".

Указ об индексации зарплат в размере 4,3%, подписанный Путиным, помимо его оклада, коснулся окладов премьер-министра и его заместителя, руководителей целого ряда силовых ведомств, а также председателя Центризбиркома.