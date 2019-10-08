Прокуратура требует от учреждения МО «Морские ворота» закрыть хостел Прокуратура Кировского района проверила хостел «Один четыре» на улице Двинской. Об этом ведомство сообщило 8 октября. Мини-гостиница относится к автономному учреждению «Агентство по управлению муниципальной собственностью», которое создано местной администрацией МО «Морские ворота». По информации прокуратуры, содержание хостела противоречит закону и целям создания автономного учреждения. Ведомство обратилось в суд. Прокуратура требует, чтобы «Агентство по управлению муниципальной собственностью» прекратило оказывать гостиничные услуги. Напомним, хостел в ноябре 2018 года обнаружил действующий тогда муниципальный депутат округа Даниил Кен. По его словам, муниципальный совет не давал согласия на работу мини-гостиницы. Кен предложил другим мундепам МО «Морские ворота» обратиться в прокуратуру, но его поддержал только один оппозиционный депутат Сергей Виниченко. Они планировали в индивидуальном порядке отправить депутатские запросы по поводу деятельности хостела «Один четыре» прокурору Петербурга Сергею Литвиненко.

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