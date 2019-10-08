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18:28

В Архангельской области напали на информационный центр скандального "ЭкоТехноПарка"

фото ЗакС политика В Архангельской области напали на информационный центр скандального "ЭкоТехноПарка"

Информационный центр, в котором обслуживают клиентов по вопросам, связанным со строительством на станции Шиес мусорного полигона, подвергся атаке. Инцидент произошел не позднее 8 октября в городе Яренск, о чем пишет местное издание 29.ru.

В отдельно стоящем здании, больше напоминающем павильон, перебили стекла и также повредили "фирменный" дорожный указатель рядом с ним, обозначающий расстояние до ближайших городов и Архангельска. Известно, что после нападения оконные проемы успели закрыть.

Региональная полиция официально пока никак не комментирует случившееся.

Отметим, что жители Архангельской области в основной своей массе крайне негативно относятся к начавшемуся год назад строительству "ЭкоТехноПарка". Время от времени между активистами и силовиками происходят столкновения, как правило, приводящие протестующих в суд, где они проигрывают. Возле станции Шиес организован целый лагерь бессрочного протеста.

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