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18:56

Сенатор Клишас предложил блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты

фото ЗакС политика Сенатор Клишас предложил блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты

Группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной информации, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, мессенджеры и почтовые сервисы будут обязаны в течение суток выполнить требования о блокировке пользователя с момента его получения. По словам Клишаса, речь идет о новой редакции его прежней инициативы: разграничение мессенджеров и сервисов почты потребовало уточнения, и предыдущую версию проекта отозвали из Госдумы.

Новая редакция устанавливает общее понятие – «организатор сервиса обмена сообщениями», пояснил Клишас. Вместе с тем предлагается внести изменения в КоАП, которые предусматривают для этих сервисов административную ответственность за нарушения. За отказ блокировать пользователей им может грозить штраф до миллиона рублей.

Предложения «существенно упрощают последующее правоприменение» и «позволяют урегулировать обмен электронными сообщениями» между пользователями систем, считает Клишас. По его словам, целесообразно «полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения».

Клишас был одним из авторов законопроектов об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа и о «явном неуважении к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете. С момента принятия последнего закона штрафы 30 тысяч рублей получили уже десятки граждан, в том числе за комментарии о Путине и других чиновниках.

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23:21    
А кто будет читать в личке все сообщения с целью определения степени запрещённости информации.
Может Клишацу поручить? А то его не достаточно кошмарит. Им покоя не даёт, что граждане самоорганизуются с использованием Интернета.

20:29    
Клишас - ибаный мудозвон!

20:28    
Клишас - Пидорас!

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