Чиновники снесли незаконный склад на Октябрьской набережной

Работники комитета по контролю за имуществом повторно навестили объект по адресу Октябрьская набережная, дом 104к40, и обнаружили, что арендатор, летом получивший указание ликвидировать незаконно стоящее здание мебельного склада, этого не сделал. В результате постройку 8 октября разбирали представители власти и подчиняющиеся им рабочие.

Участок земли самовольно использовался компанией ООО "Космос-мебель", у которой не было на это необходимых юридических документов. Основное помещение занимало около 600 кв. метров. Обладающий правовой силой договор аренды у бизнесменов имелся только на соседний земельный участок.

Фотографии: пресс-служба городского правительства

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