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9:28

Более трети россиян считают несправедливыми приговоры, вынесенные фигурантам "московского дела"

фото ЗакС политика Более трети россиян считают несправедливыми приговоры, вынесенные фигурантам "московского дела"

Как показали результаты последнего социологического опроса "Левада-центра", 38% опрошенных россиян полагают, что приговоры, вынесенные фигурантам "московского дела", политически мотивированными и несправедливыми, передают "Ведомости".

С другой стороны, 24% опрошенных находят их резонными. Ещё 28% респондентов сообщили, что ничего не знают о данном уголовном разбирательстве. В то же время столичные протесты заняли третье место среди самых значительных событий, запомнившихся россиянам в сентябре. Наиболее важным явлением в том же месяце оказались лишь выборы.

Социологи подчеркнули, что фокус-группы в регионах "показывали информированность о протестах и негативную оценку чрезмерного применения силы". Вместе с тем выборы стали для многих рутиной и малозначимым событием.

В рамках разбирательства к реальным срокам лишения свободы приговорены семь человек. Их обвинили в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов во время акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве.

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14:22   .!.  
Сразу видно ботана-тупореза. ) 1. Спроси родителей об их родословной и насколько Джугашавили помог им выжить в ВОВ. 2. Не долдонь про публичные казни на Лобном место, как ботан, а смотри шЫре. Про в целом положение простого народа тебе говорят. Про засеченных солдат и крестьян барских. Салтычиху ХОТЯ БЫ вспомни, чучело.
Скажи спасибо большевикам, что дали сиетему бесплатного образования, доставшуюся твоим родителям, хотя тебе она явно не помогла. Наплодишь деток - вспомнишь: тогда уже все платное будет.)
Растут же балбесы...

14:05    
11:07, 11:53 Саша, новую фабричную кликуху получил?

12:37    
11:53 Ну-ну, и сколько же было "на Лобном месте Красной площади" при Екатерине II "засечённых до смерти солдат"? Хотя бы не позорился. Живу я благодаря своим родителям, а интернет работает благодаря изобретению  Тимоти Джон Бернерс-Ли, англичанина, который принял за основу организации хранения и размещения информации гипертекст с бесчисленным количеством гиперссылок, для постоянного расширения глобальной сети. А без большевиков, ещё неизвестно: - кто у кого бы коз пас? 1 мировая война закончилась 1918, как раз в тот год, когда большевики разогнали Учредительное собрание. Если бы не они, то всё пошло бы иначе.

11:53   .!.  
Забыл ты, хрен недоучившийся, про засеченных до смерти солдат, к примеру. И прочих непривилегированных. А Джугашвили сделал так, что ты живешь и интернетом пользуешься, а не в рабской рубашке коз пасешь для бюргеров.

11:36    
9:49 Всё изображаете из себя патриота, знатока истории и "русских традиций", а историю России знаете только по сталинистским мифам.  За все время правления Екатерины II (34 года) публичной казни подвергли только двоих. Поручика Василия Мировича, который пытался освободить из тюрьмы «прирожденного» царя Ивана VI, и Емельяна Пугачёва. Всё. Других публичных казней, да ещё на "Лобном месте Красной площади", по приказу Екатерины не было. Сравните со своим любимым упырём Джугашвили.

11:07   .!.  
Не гоните. Не треть россиян, а треть ОПРОШЕННЫХ. Опрашивали же в рабочен время, небось, то есть неработающих, студентов, пенсионеров и бездельников. Россиянам нас... на эти типа протесты, организованные на забугорное бабло.

9:49    
Всем прозападным бунтовщикам надо головы рубить на Лобном месте Красной площади, как в добрые времена императрицы Екатерины-второй, ну, а питерских мразей на Кронверкский вал тащить, как при императоре Николае-первом! Русские традиции надо хранить и приумножать!

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