Милонов снова озабочен празднованием в РФ "сатанинского" Хэллоуина: на сей раз депутат обратился к Чайке

Известный своим непримиримым отношением к прозападным ценностям федеральный парламентарий Виталий Милонов за три недели до Хэллоуина решил обратиться к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить, отмечают ли данный праздник в российских школах и иных госучреждениях.

Депутат уверен, что Хэллоуин враждебен для России, так как в корне его "лежит идея поклонения темным силам, духам и восхваление различного сатанизма".

"Особое беспокойство вызывает то, что главными реципиентами "праздника" станут дети, которые не в состоянии оценить нравственное наполнение действа - именно их ушлые коммерсанты будут втягивать в искусственное раздувание "праздника", подогретое влиянием западного кинематографа и массовой поп-культуры", - цитирует переживания Милонова РИА "Новости".

Парламентарий полагает, что настойчивое навязывание РФ чуждой культуры - не иначе как "мировой заговор", диктуемый США с целью уничтожить некий отечественный "культурный код".

"В данной связи прошу вас провести превентивную проверку государственных предприятий, школ, вузов и иных объектов по всей стране с целью недопущения проведения празднования Хэллоуина и пропаганде вредоносных ценностей, связанных с данным действом", - следует из обращения Милонова Чайке.

Виталий Милонов не раз поднимал тему празднования в РФ Хэллоуина. Кроме того, в прошлом году он отличился и другими инициативами: предложением добавить в меню Госдумы шаверму, угрозами ЛГБТ-фестивалю "Бок о бок", необходимостью появления в Петербурге улицы имени сенатора Тюльпанова, и другими, которые, впрочем, до серьёзного обсуждения в парламенте не доходили.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.