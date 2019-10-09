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9:55

Милонов снова озабочен празднованием в РФ "сатанинского" Хэллоуина: на сей раз депутат обратился к Чайке

фото ЗакС политика Милонов снова озабочен празднованием в РФ "сатанинского" Хэллоуина: на сей раз депутат обратился к Чайке

Известный своим непримиримым отношением к прозападным ценностям федеральный парламентарий Виталий Милонов за три недели до Хэллоуина решил обратиться к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить, отмечают ли данный праздник в российских школах и иных госучреждениях.

Депутат уверен, что Хэллоуин враждебен для России, так как в корне его "лежит идея поклонения темным силам, духам и восхваление различного сатанизма".

"Особое беспокойство вызывает то, что главными реципиентами "праздника" станут дети, которые не в состоянии оценить нравственное наполнение действа - именно их ушлые коммерсанты будут втягивать в искусственное раздувание "праздника", подогретое влиянием западного кинематографа и массовой поп-культуры", - цитирует переживания Милонова РИА "Новости".

Парламентарий полагает, что настойчивое навязывание РФ чуждой культуры - не иначе как "мировой заговор", диктуемый США с целью уничтожить некий отечественный "культурный код".

"В данной связи прошу вас провести превентивную проверку государственных предприятий, школ, вузов и иных объектов по всей стране с целью недопущения проведения празднования Хэллоуина и пропаганде вредоносных ценностей, связанных с данным действом", - следует из обращения Милонова Чайке.

Виталий Милонов не раз поднимал тему празднования в РФ Хэллоуина. Кроме того, в прошлом году он отличился и другими инициативами: предложением добавить в меню Госдумы шаверму, угрозами ЛГБТ-фестивалю "Бок о бок", необходимостью появления в Петербурге улицы имени сенатора Тюльпанова, и другими, которые, впрочем, до серьёзного обсуждения в парламенте не доходили.


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14:32    
10:00 Про цветение [цензура]астии в России Олеарий писал ещё в 17 веке. Так что, откуда куда она пришла - открытый вопрос.

11:35    
Хеллоуйн нормальный праздник, будем отмечать, урожай тыкв в этом году отличный!

11:17    
10:00 Было время, когда в России не слышали слова "коммунизм", тем не менее, на территорию нашей Родины эта не только "прозападная", но и русофобская мерзость проникла и уже 100 лет кое-кто периодически празднует все связанные с ней даты. Чтобы понять, что коммунизм - учение русофобское, достаточно следующей цитаты Карла Маркса (из работы "Разоблачение дипломатической истории XVIII века") : "Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuosa в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира... Так же, как она поступила с Золотой Ордой, Россия теперь ведет дело с Западом. Чтобы стать господином над монголами, Московия должна была татаризоваться. Чтобы стать господином над Западом, она должна цивилизоваться... оставаясь Рабом, т.е. придав русским тот внешний налет цивилизации, который бы подготовил их к восприятию техники западных народов, не заражая их идеями последних"
или Энгельса: "Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты." и "Европа (стоит) перед альтернативой : либо покорение ее славянами, либо разрушение навсегда центра их наступательной силы - России."

10:00    
В СССР о Хеллоуине даже не слышали, не то что праздновали...Это всё власть(Путин) потворствуют проникновению прозападных мерзостей, вроде Хеллоуина, гомосексуализма и др. на территорию нашей Родины!

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