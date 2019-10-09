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10:15

Единоросс Авдеев возглавил комиссию по культуре ЗакСа

фото ЗакС политика Единоросс Авдеев возглавил комиссию по культуре ЗакСа

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 9 октября удовлетворили просьбу своего коллеги Максима Резника, попросившего освободить его с должности главы парламентского комитета по образованию, культуре и науке.

Новым председателем назначили единоросса Юрия Авдеева.

Резник назвал свое решение добровольным и объяснил, что на прошлом заседании петербургского парламента услышал в словах спикера ЗакСа Вячеслава Макарова ультиматум. 

Макаров, напомним, заявил с трибуны, что глава комитета по культуре “не может зажигать на митингах с Навальным”. За несколько дней до этого Резник выступил в Москве на митинге в поддержку политических заключенных.

Сергей Еремеев


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15:39    
Он с самим выпивал и закусывал! Этого вполне  достаточно чтобы возгавить культурную комиссию в культурной столице!

12:39    
Специалист по культуре, но, к сожалению, только по физической. Хотя  может быть Рембранта в молодости и читал.

12:08    
11:52 Вы странный человек. Когда тыкаешь пальцем в н[цензура] этого образуется прибавка в декларируемых доходах или просто приятно?

11:52    
11:26 Павел, скажи всем правду - ты ведь уже не общественный помощник председателя Комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания Петербурга!  Впрочем ты не работаешь в заявленной коллегии адокатов, которая специализируется на отмазывание новобранцев в офисе рядом со Смольным. Убери из интернета свое фото на Захарьевской улице... Впрочем, подобное поведение, к сожалению, является типичным для представителей "системной демократической оппозиции". Поэтому выдавливают таких общественных деятелей отовсюду...

11:40    
Вишневского опять кинули! Не быть ему депутатом в следующем созыве!!!

11:33    
Кролик же хотел?

11:26    
10:19, 10:47 - Что, тролль, опять "тихо сам с собою" ведёшь беседу? Обострение шизофрении или жадности? интреесно, какой дурак тебе оформляет оплату за 16 слов как за два поста?

11:21    
10-19
Ви уже так уверены?

10:47    
Он же - борец?! С ним трудно будет спорить!!!

10:19    
Хорошая новость! В русском Питере, наконец-то, культурой будет заниматься русский человек...

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