Депутаты отказались увеличивать выплаты петербургским ветеранам в честь 75-летия Победы

Представители фракции “Единая Россия” в Законодательном собрании Петербурга посчитали, что единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы - это слишком много, и оставили сумму на уровне 7 тысяч рублей.

Поправку, предусматривающую более чем двукратное увеличение выплат для ветеранов, блокадников, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников фашизма и участников послевоенного разминирования объектов на территории СССР, предложила фракция КПРФ.

Коммунисты также инициировали увеличение с 4 до 10 тысяч рублей выплат для вдов и вдовцов военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны, и с 3 до 10 тысяч рублей - петербуржцам, родившимся до 3 сентября 1945 года и не принадлежащим к перечисленным категориям.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков заявил, что коммунисты не указали, откуда необходимо взять около 2 дополнительных миллиардов на увеличение выплат.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова ответила, что деньги можно выделить из регионального резервного фонда.

За предложение коммунистов проголосовали 9 депутатов. Большинство парламентариев голосовать не стали, заблокировав принятие поправки.

Сергей Еремеев

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