Петербургские единороссы запретят “квесты” для детей

Депутаты Законодательного собрания 9 октября приняли в первом чтении законопроект, запрещающий детям младше 14 лет играть в интеллектуальные игры в закрытых помещениях, известных как “квеструмы”.

Авторами инициативы выступили члены “Единой России” Денис Четырбок и Александр Ходосок.

Представляя законопроект, Ходосок рассказал о квеструмах "с маньяками и Фредди Крюгером", из которых, по его словам, даже некоторые взрослые выходят с седыми волосами.

- Иногда походы на безопасные, казалось бы, игры заканчиваются в больнице, - заявил Ходосок и напомнил о двух случаях, когда участники "квестов" получили травмы.

По его словам, для некоторых подростков игры в квеструмах заканчиваются "слезами, бессонницей и другими психологическими проблемами".

Инициативу раскритиковал депутат Максим Резник. Он упрекнул коллег в том, что они боятся проводить парламентские расследования, но пытаются регулировать игровые комнаты. Резник заявил, что лучше обратить внимание на другие "закрытые комнаты" - тюрьмы, в которых сидят политические заключенные.

- Главный квест, из которого надо выбраться сегодня, - это та безысходность, в которую погрузила страну нынешняя власть, - добавил депутат.

Коммунистка Ирина Иванова рассказала, что у нее в детстве тоже был "квест" - она тонула в шубе. Представительница КПРФ сказала, что и сегодня подростки гуляют по стройкам и другим опасным объектам. Иванова высказалась за интеллектуальные игры, в которые можно сыграть вместе с ребенком и призвала коллег голосовать против инициативы.

В заключительном слове Ходосок отметил, что не все предприниматели добросовестно относятся к вопросу безопасности клиентов.

За принятие инициативы проголосовали 38 депутатов, против - восемь, воздержались трое.

Сергей Еремеев

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