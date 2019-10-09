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10:56

Петербургские единороссы запретят “квесты” для детей

фото ЗакС политика Петербургские единороссы запретят “квесты” для детей

Депутаты Законодательного собрания 9 октября приняли в первом чтении законопроект, запрещающий детям младше 14 лет играть в интеллектуальные игры в закрытых помещениях, известных как “квеструмы”. 

Авторами инициативы выступили члены “Единой России” Денис Четырбок и Александр Ходосок

Представляя законопроект, Ходосок рассказал о квеструмах "с маньяками и Фредди Крюгером", из которых, по его словам, даже некоторые взрослые выходят с седыми волосами.

- Иногда походы на безопасные, казалось бы, игры заканчиваются в больнице, - заявил Ходосок и напомнил о двух случаях, когда участники "квестов" получили травмы.

По его словам, для некоторых подростков игры в квеструмах заканчиваются "слезами, бессонницей и другими психологическими проблемами".

Инициативу раскритиковал депутат Максим Резник. Он упрекнул коллег в том, что они боятся проводить парламентские расследования, но пытаются регулировать игровые комнаты. Резник заявил, что лучше обратить внимание на другие "закрытые комнаты" - тюрьмы, в которых сидят политические заключенные.

- Главный квест, из которого надо выбраться сегодня, - это та безысходность, в которую погрузила страну нынешняя власть, - добавил депутат.

Коммунистка Ирина Иванова рассказала, что у нее в детстве тоже был "квест" - она тонула в шубе. Представительница КПРФ сказала, что и сегодня подростки гуляют по стройкам и другим опасным объектам. Иванова высказалась за интеллектуальные игры, в которые можно сыграть вместе с ребенком и призвала коллег голосовать против инициативы.

В заключительном слове Ходосок отметил, что не все предприниматели добросовестно относятся к вопросу безопасности клиентов.

За принятие инициативы проголосовали 38 депутатов, против - восемь, воздержались трое.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:27    
Только прочитав заголовок, ясно, что там будет Четырбок. Где вздор и суета, там и он.

12:46    
11-51
Вот я и говорю, принимают закон депутаты ЗАКСа, а их группировки и объединения по морально-нравственным качествам нас должны интересовать только для определения их профпригодности или непригодности.
Хороший юрист или управленец, или строитель может быть хоть монархистом, если дело знает и работает на пять. А если кучка людей объединилась в стайку для каких-то лично-групповых целей, но не повышает профессиональный результат, то такая кучка мне безразлична, и не стоит о ней даже и говорить.

11:51    
11:13 Закон приняли по инициативе депутатов ЗАКСа, избранных от "Единой России", голосами депутатов ЗАКСа, в основном, избранных от "Единой России". Потому что в "Единой России" людям лениво думать как сделать игры безопасными, если они могут их просто запретить. Так у них происходит и по всем остальным вопросам. Издержки партийной монополии на власть.

11:13    
Уточнение: Закон о запрете квестов приняли ДЕПУТАТЫ ЗАКСа,  с подачи тоже депутатов ЗАКСа.  
Партийная, половая, национальная и пр. принадлежность депутатов меня лично нисколько не интересует.
А то, что члены отдельных группировок и имеют невысокую репутацию и интеллект, то это проблемы избирателей.

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