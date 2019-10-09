70-летние петербуржцы будут посещать органы госвласти без очереди

Жители Петербурга, достигшие возраста 70 лет, получат право на личный прием в первоочередном порядке в органах государственной власти и местного самоуправления. Соответствующий законопроект городской ЗакС принял в первом чтении 9 октября.

Инициативу подготовил лидер парламентской фракции "Единой России" Александра Тетердинко.

Эсер Алексей Ковалев предложил распространить право первоочередного приема на всех пенсионеров.

В настоящее время без очереди посещать органы государственной власти может целый ряд категорий граждан, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, герои России, инвалиды I и II группы, беременные женщины, многодетные родители и другие.

Сергей Еремеев

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