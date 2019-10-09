Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:20

Вышедшим в отставку сотрудникам ФСБ запретят в течение 5 лет выезжать за пределы РФ

фото ЗакС политика Вышедшим в отставку сотрудникам ФСБ запретят в течение 5 лет выезжать за пределы РФ

Всем работникам Федеральной службы безопасности после выхода в отставку будет запрещение в течение пяти лет покидать пределы России, передает ТАСС. Соответствующая законотворческая инициатива будет рассмотрена в Госдуме.

Законопроект разработал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Заграничные путешествия могут быть временно ограничены "в случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении него со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп".

По словам Пискарева, известны случаи, когда сотрудники зарубежных правоохранительных органов задерживали россиян за то, что они имели отношение к силовым структурам РФ.

На данный момент сотрудники ФСБ могут выезжать из России, однако право покидать страну по делам, не связанным со служебной необходимостью, может быть ограничено до окончания срока контракта о прохождении военной службы, служебного контракта или трудового договора.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:29 Цыпляев заочно указал Макарову на его место

15:06 Петербургский омбудсмен Шишлов выступил на суде по разгону Первомайского шествия

14:57 Шнуров спародировал отдых Путина

14:48 Выпускник СПбГУ Четырбок высказался за переезд вуза в Шушары   1

14:40 Пранкера Вольнова, глумившегося над пожаром в "Зимней вишне", обвинили в публичных призывах к терроризму

14:16 Макаров: У меня каждый день квесты в Законодательном собрании

14:13 Матвиенко выступает за оснащение магазинов лупами для чтения состава продуктов   1

14:05 Участок Витебского проспекта "подлатают" за 64 млн рублей

13:46 ККИ выгнал общепит, магазин одежды и салон красоты из дома на Мытнинской

13:17 Правительство Ленобласти за 4 млн рублей изучит отношение жителей к коррупции   1

12:57 Шульман осудила "неприемлемую" поправку в закон о социальном обеспечении

12:40 Фигуранту "дела 212" Ивану Подкопаеву на год сократили срок ареста

12:26 Еще один вход в исторический дом Станового привели в порядок   2

12:20 Макаров высоко оценил профессиональные качества нового главы комиссии по культуре   5

12:11 ФБК Навального внесли в реестр "иностранных агентов"   8

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru