Вышедшим в отставку сотрудникам ФСБ запретят в течение 5 лет выезжать за пределы РФ

Всем работникам Федеральной службы безопасности после выхода в отставку будет запрещение в течение пяти лет покидать пределы России, передает ТАСС. Соответствующая законотворческая инициатива будет рассмотрена в Госдуме.

Законопроект разработал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Заграничные путешествия могут быть временно ограничены "в случаях, когда существует опасность недружелюбных действий в отношении него со стороны государственных органов зарубежных стран, а также провокаций и актов насилия со стороны преступных групп".

По словам Пискарева, известны случаи, когда сотрудники зарубежных правоохранительных органов задерживали россиян за то, что они имели отношение к силовым структурам РФ.

На данный момент сотрудники ФСБ могут выезжать из России, однако право покидать страну по делам, не связанным со служебной необходимостью, может быть ограничено до окончания срока контракта о прохождении военной службы, служебного контракта или трудового договора.