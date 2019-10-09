В ЗакСе без обсуждения приняли поправки в бюджет на 2019 год

Петербургский парламент 9 октября менее чем за 10 минут принял во втором чтении осеннюю корректировку бюджета Петербурга 2019 года. В частности, единым пакетом были утверждены поправки главы города Александра Беглова. Пришедшие представлять их депутатам вице-губернатор Евгений Елин и председатель комитета по финансам Алексей Корабельников даже не вышли на трибуну.

Расходную часть бюджета Беглов предложил снизить примерно на 3,5 млрд - до 666,5 млрд рублей. Доходы должны сократиться на 1,3 млрд рублей - до 628 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 38,6 млрд рублей.

После корректировки были увеличены социальные расходы, сообщил журналистам в кулуарах Мариинского дворца вице-губернатор Елин.

- Мы приняли ряд решений, которые стоят денег. Это бесплатный проезд на пригородных электричках, мы ввели доплаты на классное руководство, ввели доплаты многодетным матерям и еще целый ряд социальных расходов, - отметил чиновник.

Также пакетом и без обсуждения приняли поправки бюджетно-финансового комитета ЗакСа, депутатов Дмитрия Тугова, Дениса Четырбока и Андрея Васильева.

Ожидается, что первое чтение бюджета на 2020 год состоится в ЗакСе 30 октября.

Сергей Еремеев

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