ЗакС одобрил льготы владельцам приютов для животных

Землю для строительства приютов для бездомных животных в Петербурге могут начать раздавать без торгов. Соответствующий законопроект городского правительства 9 октября приняли в первом чтении депутаты Заксобрания.

В пояснительной записке к документу говорится, что все 16 действующих городских приютов полностью укомплектованы, а для организации новых нужна материально-техническая база. Чиновники предложили облегчить условия владельцев частных приютов, освободив их от уплаты аренды.

За принятие инициативы проголосовали 46 депутатов. Двое воздержались.

Сергей Еремеев