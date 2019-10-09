Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

11:37

ЗакС одобрил льготы владельцам приютов для животных

фото ЗакС политика ЗакС одобрил льготы владельцам приютов для животных

Землю для строительства приютов для бездомных животных в Петербурге могут начать раздавать без торгов. Соответствующий законопроект городского правительства 9 октября приняли в первом чтении депутаты Заксобрания.

В пояснительной записке к документу говорится, что все 16 действующих городских приютов полностью укомплектованы, а для организации новых нужна материально-техническая база. Чиновники предложили облегчить условия владельцев частных приютов, освободив их от уплаты аренды.

За принятие инициативы проголосовали 46 депутатов. Двое воздержались.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:13    
"Если Господь захочет наказать человека, то отнимет у него разум".
Разум потеряли депутаты-зоофилы, а наказаны мы.
На кой мне оплачивать льготы и хорошую жизнь "приютчиков"??? У нас что, других проблем нет?
Неприкрытый и подлый популизм. Целевая аудитория - недалёкие, но дружно приходящие голосовать старушки.
Недавно зверски снесли голубятню. Породистых и любимых кем-то голубей просто выкинули. А шелудивых кабыздохов будем в попу целовать за свои же деньги. Тогда и крыс и тараканов надо защищать? Идиотизм.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:06 Петербургский омбудсмен Шишлов выступил на суде по разгону Первомайского шествия

14:57 Шнуров спародировал отдых Путина

14:48 Выпускник СПбГУ Четырбок высказался за переезд вуза в Шушары

14:40 Пранкера Вольнова, глумившегося над пожаром в "Зимней вишне", обвинили в публичных призывах к терроризму

14:16 Макаров: У меня каждый день квесты в Законодательном собрании

14:13 Матвиенко выступает за оснащение магазинов лупами для чтения состава продуктов   1

14:05 Участок Витебского проспекта "подлатают" за 64 млн рублей

13:46 ККИ выгнал общепит, магазин одежды и салон красоты из дома на Мытнинской

13:17 Правительство Ленобласти за 4 млн рублей изучит отношение жителей к коррупции   1

12:57 Шульман осудила "неприемлемую" поправку в закон о социальном обеспечении

12:40 Фигуранту "дела 212" Ивану Подкопаеву на год сократили срок ареста

12:26 Еще один вход в исторический дом Станового привели в порядок   2

12:20 Макаров высоко оценил профессиональные качества нового главы комиссии по культуре   5

12:11 ФБК Навального внесли в реестр "иностранных агентов"   8

11:55 Осужденный на 3 года фигурант "московского дела" отказался от признательных показаний

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru