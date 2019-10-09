Суд перенёс рассмотрение дела Марата Оганесяна

Куйбышевский районный суд Петербурга на заседании 9 октября перенес рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна и ещё восьми участников дела, которых обвиняют в мошенничестве, даче и получении взяток в крупном размере.

Во время заседания судья заявила, что Оганесяна из изолятора отправили в Мариинскую больницу "в связи с плановым проведением МРТ поясничной области".

По версии следствия, Оганесян договорился с замглавы комитета по строительству Александром Янчиком и вынудил генподрядчика строительства стадиона на Крестовском острове заключить контракт с компанией «Театрально-декорационные мастерские» на поставку видеотабло.

Из аванса 50 миллионов рублей больше половины, 28 миллионов, якобы достались Оганесяну и Янчику в виде взятки, уверено обвинение.

Елена Владыкина

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