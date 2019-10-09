ФБК Навального внесли в реестр "иностранных агентов"

Министерство юстиции включило основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией в список некоммерческих организаций-иностранных агентов, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", - отчитались в Минюсте.

"Только что Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. ФБК никогда не получал ни копейки иностранных денег. Все деньги ФБК - ваши пожертвования (граждан РФ). Действия Минюста абсолютно незаконны. Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем, и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег", - негодует Алексей Навальный на просторах своего Twitter.

Закон об НКО-иностранных агентах существует в России с 2012 года. С 2014 года реестр "агентов" стал активно пополняться правозащитными и просветительскими организациями, у которых при проверках обнаруживались признаки инфостранного финансирования и политической деятельности. На НКО ярлык иностранного агентства накладывает ряд ограничений в деятельности, а также обязывает их регулярно отчитываться о финансировании.