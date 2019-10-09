Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:11

ФБК Навального внесли в реестр "иностранных агентов"

фото ЗакС политика ФБК Навального внесли в реестр "иностранных агентов"

Министерство юстиции включило основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией в список некоммерческих организаций-иностранных агентов, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

"Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", - отчитались в Минюсте.

"Только что Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. ФБК никогда не получал ни копейки иностранных денег. Все деньги ФБК - ваши пожертвования (граждан РФ). Действия Минюста абсолютно незаконны. Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем, и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег", - негодует Алексей Навальный на просторах своего Twitter.

Закон об НКО-иностранных агентах существует в России с 2012 года. С 2014 года реестр "агентов" стал активно пополняться правозащитными и просветительскими организациями, у которых при проверках обнаруживались признаки инфостранного финансирования и политической деятельности. На НКО ярлык иностранного агентства накладывает ряд ограничений в деятельности, а также обязывает их регулярно отчитываться о финансировании. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:34    
13:21 Тем хуже для власти.
13:29 Надо начать с тебя, русоненавистник.

14:09    
Неплохо бы узнать фамилии "жертвователей" - граждан России. И их гнобить до посинения.

14:04    
13:29 Ты и твои хозяева - не Россия. Вы - побочный результат жизнедеятельности России.

13:29    
Прозападных врагов России надо уничтожать без всяких доказательств, как фашистов в своё время!

13:23    
Министерство юстиции действует по приказу сверху. Доказательства ему не нужны. Отвлекаться на всякие бумажки, законы, когда есть высшая политическая воля, Министерство юстиции не может.

13:21    
Власть просто с издёвкой и улыбкой на устах размазывает Навального по стенке...

13:18    
Как же они его боятся!!! Значит всё , что ФБК делает правильно и честно, и это на пользу государства и людей.

12:25    
Это правильно, что американских подстилок -ФБК  обозначили в качестве шпионов!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:29 Цыпляев заочно указал Макарову на его место

15:06 Петербургский омбудсмен Шишлов выступил на суде по разгону Первомайского шествия

14:57 Шнуров спародировал отдых Путина

14:48 Выпускник СПбГУ Четырбок высказался за переезд вуза в Шушары   1

14:40 Пранкера Вольнова, глумившегося над пожаром в "Зимней вишне", обвинили в публичных призывах к терроризму

14:16 Макаров: У меня каждый день квесты в Законодательном собрании

14:13 Матвиенко выступает за оснащение магазинов лупами для чтения состава продуктов   1

14:05 Участок Витебского проспекта "подлатают" за 64 млн рублей

13:46 ККИ выгнал общепит, магазин одежды и салон красоты из дома на Мытнинской

13:17 Правительство Ленобласти за 4 млн рублей изучит отношение жителей к коррупции   1

12:57 Шульман осудила "неприемлемую" поправку в закон о социальном обеспечении

12:40 Фигуранту "дела 212" Ивану Подкопаеву на год сократили срок ареста

12:26 Еще один вход в исторический дом Станового привели в порядок   2

12:20 Макаров высоко оценил профессиональные качества нового главы комиссии по культуре   5

12:11 ФБК Навального внесли в реестр "иностранных агентов"   8

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru