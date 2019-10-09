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12:20

Макаров высоко оценил профессиональные качества нового главы комиссии по культуре

фото ЗакС политика Макаров высоко оценил профессиональные качества нового главы комиссии по культуре

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров уверен, что новый председатель парламентской комиссии по культуре, вице-президент Всероссийской федерации самбо Юрий Авдеев сможет работать на любой должности.

- Авдеев - опытный профессионал, абсолютно подготовленный человек к любой должности, - заявил сикер ЗакСа на брифинге 9 октября.

Он отметил, что его кандидатуру поддержало абсолютное большинство депутатов и напомнил, что сам возглавил ЗакС, будучи полковником.

Член "Единой России" Авдеев стал председателем комиссии по образованию, культуре и науке вместо Максима Резника, попросившего освободить его от должности после резкой критики Макарова.

До избрания в ЗакС в 2016 году Авдеев на протяжении трех лет руководил городским комитетом по физической культуре и спорту.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:00    
И резники с кроликами.

13:12    
В том то может быть и беда в управлении государством, что повсюду у руля полковники  да физкультурники.

13:12    
«Других писателей у меня для вас нет».

13:06    
Комиссия по культуре ЗАКС будет переименована в комиссию по физической культуре.

12:23    
Великий специалист по культуре. По физической.

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