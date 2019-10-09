Еще один вход в исторический дом Станового привели в порядок

В доме Станового, являющемся культурным памятником и расположенным в историческом районе Пески, отремонтировали второй вход - со стороны Мытнинской улицы. В сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания" отмечается, что результат во-многом достигнут при поддержке фонда "Внимание", а также всех неравнодушных россиян, которые на ремонт дома собрали путем краудфандинга 373 тысячи рублей.

За 3,5 года здесь смогли привести в порядок 5 парадных, починить фасад, установить видеокамеры, домофоны и ворота. В августе был отреставрирован вход со Старорусской улицы.

"Дорогие соседи, дом Станового - это яркий пример неравнодушного отношения петербуржцев к своей жизни, пример настойчивости и упорства, пример возможности взаимодействия жителей с бизнесом, а также организациями, которые заинтересованы в сохранении наследия наших предков", - говорится в заявлении модераторов паблика.

Доходный дом купца П.М. Станового появился на своем нынешнем месте в 1909 году.

Фотография: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"

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