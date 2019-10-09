Шульман осудила "неприемлемую" поправку в закон о социальном обеспечении

Политолог, специалист по законодательству Екатерина Шульман обратила внимание слушателей своей авторской радиопрограммы на очень, по ее мнению, коварную и неприемлемую поправку в законодательство о социальном обеспечении, которая в числе других поправок в настоящее время предложена к обсуждению правительством. Состоит желаемое чиновниками новшество в том, чтобы лишить пособий по уходу за детьми родителей, имеющих частичную занятость. Помимо того, что это в принципе выглядит несправедливо, политолог настаивает еще и на том, что экономическая ситуация сегодня никак не вынуждает государство идти на столь непопулярные меры: уже несколько лет бюджет профицитный. а цена на нефть высокая.

"У нас не могут быть потрачены средства, выделенные на национальные проекты. Минфин плачет и жалуется, приводит цифры в процентах, сколько потрачено. Это просто волосы встают дыбом. Государство не знает, куда девать деньги. Они в бюджете просто не помещаются. И при этом все время возникают попытки сэкономить на людях", - возмутилась ученый.

Что же касается родителей и их занятости, то тут, по убеждению Шульман, каждый, в том числе молодые матери, "крутится как может" и вправе зарабатывать как может, с учетом необходимости следить за детьми и успевать о них заботиться.