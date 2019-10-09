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14:05

Участок Витебского проспекта "подлатают" за 64 млн рублей

фото ЗакС политика Участок Витебского проспекта "подлатают" за 64 млн рублей

Сотрудники петербургских дорожных служб начали плановый ремонт участка Витебского проспекта от Южной окружной железной дороги до Московского шоссе, уведомили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Длина отрезка, на котором будет полностью заменено асфальтовое покрытие, - 1,3 км.

Работы будут вестись на 23,39 тысячах квадратных метров проезжей части. Также будут заменены 7,3 тысячи "квадратов" тротуара. Совокупная стоимость ремонта составляет 64,44 млн рублей.

В связи с проведением работ с 9 октября до 21 часа 13 октября, в ночное время с 13 по 27 октября и с 8 часов утра 27 октября по 7 ноября будет ограничено движение на Витебском проспекте в районе Шушар.

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